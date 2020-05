Jordemoder risikerer fængsel for bedragerier

Retten i Næstved skal afgøre, om Region Sjælland blev ført bag lyset af fødeklinik.

En fødeklinik og en jordemoder er tiltalt i en straffesag om en hel stribe bedragerier mod Region Sjælland.

I sagen kræver anklagemyndigheden, at jordemoderen idømmes en fængselsstraf.

Desuden bør klinikken, som er et anpartsselskab, betale en bøde, fremgår det af anklageskriftet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

De påståede kriminelle forhold strækker sig fra marts 2014 til september 2016.

Hele 26 gange skal Region Sjælland være blevet ført bag lyset, således at klinikken fik et større honorar, end den var berettiget til.

Det skete på to forskellige måder. De fleste tilfælde drejer sig om, at fosterets alder bevidst blev angivet forkert i fakturaerne til regionen ved omvisitering af den vordende mor fra fødeklinikken til sygehus.

Ved at vildlede om den såkaldte gestationsalder scorede firmaet for mange penge fra de offentlige kasser, hævdes det.

For eksempel hed det i et af de mange tilfælde, at et foster var 37 uger gammelt, hvilket udløste et honorar på 19.000 kroner. Reelt var alderen dog 29 uger og fem dage, og det korrekte honorar ville så være 9500 kroner.

Andre af de påståede bedragerier drejer sig om, at Region Sjælland betalte to gange for det samme fødselsforløb.

Selv om regionen allerede havde betalt honorar, fremsendte klinikken en ny faktura for præcis samme forløb, kan man læse i anklageskriftet.

Det samlede beløb er på mere end 300.000 kroner.

Under sagen er der også rejst tiltale om falske underskrifter. I syv tilfælde fik regionen tilsendt blanketter med klienters underskrifter, selv om kvinderne faktisk ikke havde skrevet under, påstås det.

De tiltalte nægter sig skyldige. Det er ikke lykkedes Ritzau at få kontakt med forsvareren, advokat Steen Leonhardt Frederiksen. Sagen behandles af Retten i Næstved i den kommende uge.

/ritzau/