Journalist får bøde for artikler om attentatmands familie

Byret giver BT-journalist ti dagbøder af 500 kroner for at bringe oplysninger om Omar el-Husseins familie.

En journalist fra BT straffes med ti dagbøder af 500 kroner for at have bragt fortrolige oplysninger om Omar el-Husseins familie i april 2015.

Artiklerne blev bragt, to måneder efter at Omar el-Hussein angreb kulturhuset Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade i København.

Det oplyser Københavns Byret. Derudover skal journalisten betale sagens omkostninger.

Anklagemyndigheden har skelnet mellem oplysninger om Omar el-Husseins familie og om ham selv.

Politikeren Finn Rudaizky (DF) blev i februar 2017 dømt i sagen. Som medlem af Københavns Borgerrepræsentation blev han straffet med ti dagbøder for at have lækket fortrolige oplysninger til pressen.

/ritzau/