Journalist frifundet for artikler om attentatmands familie

Landsret frifinder journalist, der i byretten blev dømt for at bringe oplysninger om Omar el-Husseins familie.

En journalist fra B.T., der i byretten blev idømt dagbøder for at offentliggøre fortrolige oplysninger om Omar el-Husseins familie, er blevet frifundet i Østre Landsret.

Det oplyser journalisten, Søren Ishøy.

Artiklerne blev bragt, to måneder efter at Omar el-Hussein angreb kulturhuset Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade i København i 2015.

Oplysningerne i artiklerne handlede blandt andet om sociale problemer for både Omar el-Husseins mor, far og lillebror.

Under sagen har anklagemyndigheden skelnet mellem oplysninger om Omar el-Husseins familie og om ham selv.

- Det er åbenbart, at samfundet har en interesse i at vide, hvem Omar el-Hussein var, i tiden efter at han havde begået et terrorangreb, sagde senioranklager Søren Harbo, da sagen blev behandlet i Københavns Byret

- Men det er ikke på samme måde åbenbart, at samfundet har krav på eller har en interesse i at vide alt om hans familie, tilføjede han.

B.T.s chefredaktør Michael Dyrby påpegede efter byretsdommen, at oplysningerne var vigtige, når man skal bedømme, hvorfor en terrorist bliver skabt i København.

- Derfor er det interessant at se, hvordan han er vokset op, og under hvilke familieforhold han er blevet voksen og har været ung i, sagde Michael Dyrby.

Københavns Byret gav anklagemyndigheden ret, og idømte Søren Ishøy ti dagbøder à 500 kroner for at have bragt de fortrolige oplysninger.

Men mandag nåede Østre Landsret altså til det modsatte resultat.

- Jeg blev frikendt efter 20 minutters votering, siger en glad Søren Ishøy.

Han har ikke læst dommen, men kun hørt landsrettens korte begrundelse for frifindelsen, da den blev læst op.

- Ifølge landsretten vægter hensynet til offentlighedens interesse større end hensynet til Husseins families interesse, fortæller han.

Politikeren Finn Rudaizky (DF) blev i februar 2017 dømt i sagen. Som medlem af Københavns Borgerrepræsentation blev han straffet med ti dagbøder for at have lækket fortrolige oplysninger til pressen.

Han ankede ikke dommen.

/ritzau/