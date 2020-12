Juletræ brændt af under demonstration ved Christiansborg

Der blev tirsdag aften sat ild til et juletræ, og en installation blev overmalet under demonstration.

To demonstranter blev tirsdag aften anholdt og to andre sigtet i forbindelse med en demonstration mod epidemiloven på Christiansborg Slotsplads.

En gruppe demonstranter har i længere tid lavet "larmedemo" på slotspladsen, hvor de slår på gryder og andet i protest mod epidemiloven.

- Klokken 20.22 får vi en anmeldelse om, at der er ild i et juletræ på Christiansborg Slotsplads. Ilden bliver dog hurtigt slukket af vores indsatsleder med en pulverslukker, siger politiinspektør Rasmus Skovsgaard.

Kort efter træder en deltager ud af demonstrationen og overmaler en installation på slotspladsen med grøn maling.

- Da vi anholder personen og sigter vedkommende for hærværk, er der en anden demonstrant, der blander sig og forsøger at befri vedkommende. Den demonstrant bliver så også anholdt, fortæller Rasmus Skovsgaard.

Anholdelserne får et par andre demonstranter til at råbe ukvemsord efter politiet. De blev ikke anholdt, men er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen - i daglig tale gadeuorden.

De to anholdte vil blive løsladt efter endt afhøring hos politiet.

/ritzau/