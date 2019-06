Juraprofessor: It-fejl fører næppe til mange genoptagelser

Kun sager, hvor it-fejl har haft afgørende betydning for domfældelse, vil gå om, forklarer juraprofessor.

Der er tale om en fejl uden historisk forstykke i det danske retssystem, der nu fører til, at anklagemyndighed og forsvarere skal gennemgå op mod 10.000 sager, hvor teleoplysninger har været anvendt.

Det vurderer Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet.

- Mig bekendt har der aldrig været sammenlignelige tilfælde i Danmark, siger han i et skriftligt citat.

Mandag kom det frem, at en fejl i politiets it-systemer betyder, at domme, hvor teleoplysninger er indgået siden 2012, skal gennemgås igen.

Den massive fejl kan ifølge flere eksperter betyde, at uskyldige er blevet dømt.

Men selv om flere tusind sager nu skal gennemgås igen, så vil det næppe føre til, at mange sager skal gå om, vurderer Jørn Vestergaard.

- Det er soleklart, at der så vidt muligt skal rettes op på fejl, der kan have ført til forkerte domfældelser. Men man skal ikke tro, at flere hundrede sager nu skal gå om, siger han.

Ifølge Jørn Vestergaard skal der meget til, før en forsvarer får grønt lys til en genoptagelse.

Kun sager, hvor fejlagtige dataoplysninger kan have haft afgørende betydning, vil slippe gennem nåleøjet, siger han.

Der venter nu et massivt arbejde for at gennemgå de mange straffesager fra perioden 2012 til 2019.

Og det arbejde er vigtigt af flere årsager, mener Jørn Vestergaard.

- Dels er der et afgørende hensyn til personer, som kan være dømt med urette. Dels er der et grundlæggende hensyn til at værne om tilliden til retssystemet, siger han.

Rent praktisk har forsvarere dog ikke mulighed for selv at støvsuge de mange års materiale.

- Men det må forventes, at deres klienter selv vil henvende sig, hvis der kan være noget at komme efter. Så med en fælles indsats fra anklagemyndigheden, forsvarerne og domfældte skal der nok blive ryddet op, siger Jørn Vestergaard.

/ritzau/