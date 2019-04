Jurist: Anmeldelse af revision i hvidvask-sag er usædvanlig

Revisionsfirmaet Ernst & Young kan blive afkrævet svar på, hvorfor de ikke opdagede Danske Banks hvidvasksag.

Det er ikke hverdagskost, at et revisionsfirma bliver politianmeldt for brud på hvidvaskloven i forbindelse med sin revision af et regnskab.

Ikke desto mindre skete det fredag, da Erhvervsstyrelsen politianmeldte Ernst Young for revisionen på Danske Banks regnskab i 2014.

- Det er meget sjældent, siger advokat Søren Bergenser fra Bergenser Advokatfirma.

Søren Bergenser har tidligere været ekstern lektor i revisoransvar på Københavns Universitet.

Han forklarer, at Ernst Young ifølge loven har pligt til at undersøge og eventuelt underrette forhold i et regnskab, der kan virke mistænkelige.

Efter at Berlingske har afdækket anklager om, at der er sket hvidvask gennem Danske Banks estiske filial, har banken selv undersøgt forholdene.

Her har undersøgelsen fundet, at det formentligt er "en meget stor del af de" 1500 milliarder kroner, der kom fra udenlandske kunder i den estiske filial, som er mistænkelige.

Revisionsfirmaet Ernst Young er blevet politianmeldt af Erhvervsstyrelsen for ikke at undersøge og underrette myndighederne om mulig hvidvask gennem Danske Bank i forbindelse med revisionen af bankens regnskab for 2014.

Da Danske Banks estiske filial stod for en mærkbar del af Danske Banks forretning, kan Ernst Young ifølge Søren Bergenser få svært ved at påberåbe sig uvidenhed.

- I forhold til de oplysninger jeg har, kom ti procent af overskuddet i de her år fra Estland. Det skal give anledning til, at bestyrelse, direktion og også revision siger: Hvad foregår der ovre i Estland, der er så lukrativt?

- Med ti procent af overskuddet er man nødt have en eller anden plausibel forklaring på, hvad det er så lukrativt, at den lille afdeling ovre i Estland tjener så mange penge på.

- Der er i hvert fald et spørgsmål, som kommer til at kilde Ernst Young under hagen i den her sag, vurderer han.

/ritzau/