Jurist: Klar kendelse fra Højesteret om liveblogging-forbud

I de fleste sager vil journalister fremover ikke kunne liveblogge forklaringer i retten, siger mediejurist.

Når læsere fremover vil følge med i en retssag i medierne, vil de i langt mindre grad kunne blive opdateret med skriftlige liveopdateringer.

For i en ny kendelse skriver Højesteret, at "en detaljeret og samtidig offentlig gengivelse af tiltaltes og vidners forklaringer under retsmøder (liveblogging) som udgangspunkt er i strid med retsplejeloven".

Og advokat og ekspert i mediejura Vibeke Borberg mener, at kendelsen er klar.

- Dybest set er det en kort og meget klar kendelse, siger hun og uddyber:

- Det vil som udgangspunkt være forbudt. Det vil sige, at i langt de fleste sager, hvor der er flere tiltalte og flere vidner, vil journalister ikke have mulighed for at liveblogge fra deres forklaringer.

- Der forekommer selvfølgelig sager, hvor der kun er et enkelt vidne. Der bliver denne her kendelse selvfølgelig ikke relevant. Så det er muligvis derfor, at de skriver "som udgangspunkt", siger Vibeke Borberg.

Hun fortæller, at det nu er op til dommerne i retterne, hvordan de vil tolke kendelsen.

- Vi må jo også se, hvordan byretsdommerne reagerer på det. Når byretsdommerne får læst kendelsen, må de finde ud af, hvordan de vil leve op til den:

- Om de vil starte et retsmøde, hvor der er reportere til stede, med at sige, at liveblogging ikke er tilladt under forklaringerne, eller om de vil vente og se, om der sker noget, siger hun.

Hun forklarer, at to grundlæggende principper støder sammen i forhold til spørgsmålet om liveblogging. Det ene er, at vidner ikke må høre andre vidners forklaring, og det andet er, at offentligheden skal kunne følge med i retssager.

Vibeke Borberg påpeger dog også, at Højesteret finder, at der ikke er grundlag for at forbyde en journalist "som almindelig reportage – også under retsmødet – at skrive om sagen og formidle indtryk af de afgivne forklaringer, uden direkte at gengive, alt hvad der er forklaret".

Dermed vil journalister altså stadig kunne skrive artikler løbende fra retssager.

Den konkrete kendelse fra Højesteret tager udgangspunkt i en retssag, der faldt dom i januar. Her livebloggede TV2 Øst fra de fleste af retsmøderne. Men Højesteret mener, at det skulle være blevet forbudt at liveblogge fra forklaringerne i sagen.

