Justitsminister afviser flere hænder til pressede anklagere

Politiet og anklagemyndigheden slipper for besparelser, men justitsminister vil ikke ansætte flere anklagere.

Politiet og anklagemyndigheden kunne se frem til årlige besparelser på to procent fra næste år, men de besparelser er nu afblæst.

Det fortæller justitsminister Nick Hækkerup (S) i et interview med Berlingske.

Justitsministeren valgte fredag at udskyde politiforliget til næste år, fordi politi- og anklagemyndighed er så presset, at det kræver mere omtanke at lægge linjerne "realistisk" og "langtidsholdbart" for de næste fire år.

Samtidig kom han med en håndsrækning til landets politibetjente.

I 2020 vil yderligere 150 betjente blive uddannet, ligesom ministeren har sagt, at 130 millioner kroner afsættes til at udbetale dele af politiets overarbejde.

Anklagerne, som er hårdt presset, skal dog ikke vente en lignende håndsrækning.

- Nej, det, vi gør i forhold til anklagerne, er, at vi laver en analyse af, hvordan tilgangen, rekrutteringen og afgangen af anklagere ser ud.

- Men alene det, at vi slipper uden om omprioriteringsbidraget gør, at vi ikke kommer til at skille os af med 20 anklagere, som vi ellers skulle have skilt os af med, siger Nick Hækkerup til Berlingske.

I sidste uge kunne Berlingske fortælle, at sagerne hober sig op hos landets anklagere, og at antallet af straffesager, der er over 180 dage gamle, er mere end firedoblet de seneste tre år.

Anklagemyndigheden har således 47.390 sager liggende, der er mere end 180 dage gamle, og hvor der stadig ikke er taget stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale, skrev avisen. I 2016 var tallet 11.394.

Og for nylig gav Arbejdstilsynet Københavns Politi et påbud på grund af det dårlige arbejdsmiljø for anklagerne på Station Bellahøj.

Et tilsynsbesøg i juni afslørede, at der er alvorlige problemer. Af Arbejdstilsynets afgørelse fremgik det, at de 75 anklagere på Bellahøj ikke har tid nok til at forberede sager, inden de skal i retten.

Det betyder blandt andet, at der er sket frifindelser i sager, der burde have ført til domfældelse.

Men foreløbig må anklagerne vente på at få flere hænder til at behandle sagerne.

- Vi kommer ikke til fra central side at give ekstra penge til at ansætte flere anklagere. Det kan være, vi kommer til at bruge nogle af pengene på at løse problemer, også akut.

- Men diskussionen om, hvor stor anklagemyndigheden skal være, tager vi i forbindelse med forhandlingerne i 2020, siger Nick Hækkerup til Berlingske.

