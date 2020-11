Justitsminister: LTF-dom er godt for sikkerheden og trygheden

Østre Landsret opløser torsdag banden Loyal To Familia i medfør af Grundloven. Landsret er enig med byret.

Banden Loyal To Familia - også kendt som LTF - skal opløses.

Det er Østre Landsret torsdag kommet frem til. Landsretten er dermed enig med Københavns Byret, og det glæder justitsminister Nick Hækkerup (S).

I en skriftlig kommentar om LTF-dommen siger han:

- Jeg er meget tilfreds med, at landsretten er enig med anklagemyndigheden og har stadfæstet byrettens dom om, at LTF skal opløses.

- Vi skal som samfund forsvare os mod dybt kriminelle bander. Politiet fortæller, at det foreløbige forbud har stor indvirkning på banden og dens kriminelle aktiviteter, og det er godt for sikkerheden og trygheden i Danmark.

- Men sagen er principiel, og der er mulighed for at anke sagen til Højesteret. Hvis sagen bliver indbragt for Højesteret, må vi vente og se, hvad det endelige udfald bliver.

Det var eks-justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der i sin tid tog initiativet til at få den Nørrebro-baserede bande forbudt og opløst.

I en skriftlig kommentar siger den konservative formand:

- Det er en stor dag for trygheden i Danmark, og en forfærdelig dårlig dag for den organiserede kriminalitet.

- Hvor er jeg glad for landsrettens opbakning til, at LTF skal forbydes. Nu tror jeg for alvor på, at Højesteret når samme resultat.

Pape øjner nu muligheder for at gå efter andre bander, der udøver vold og anden kriminalitet.

- Vinder vi også sagen i Højesteret, er det min klare opfattelse, at vi skal videre og forbyde de rockerklubber, som ligeledes virker ved vold og kriminalitet, siger Pape.

/ritzau/