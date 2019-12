Justitsminister: Terroraktion må ikke spolere julefreden

Aktionen, som har afværget et formodet terrorangreb, vidner om, at nogle vil Danmark ondt, siger minister.

- Vi skal ikke lade vores liv ændre at de mørke kræfter, som vil os det ondt.

Sådan siger justitsminister Nick Hækkerup (S), efter at politiet onsdag har gennemført en aktion på grund af mistanke om, at et terrorangreb med et "militant, islamistisk motiv" var ved at blive forberedt.

- Vi skal leve præcis, som vi plejer. Og så skal vi vide og trøste os med, at politiet og Politiets Efterretningstjeneste passer på os, siger Nick Hækkerup, der som justitsminister er politiets øverste chef.

- Det er klart, at der ikke kan udstedes nogle garantier, for vi lever i en tid, hvor terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og derfor skal vi være årvågne, men der er ingen grund til at lade det her spolere julefreden, siger ministeren.

Under aktionen har politiet anholdt omkring 20 personer. Det er uvist, hvor mange af de personer, der sigtes for terror, og hvad andre af de anholdte nøjagtigt sigtes for.

Politiet har heller ikke oplyst, om de anholdte menes at have haft konkrete planer om et terrorangreb mod et bestemt mål, eller om de mere bredt skulle have planer om at gennemføre et terrorangreb.

Chefpolitiinspektør og operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET) Flemming Drejer udtalte på et pressemøde, at sagen viser, at der er personer, som har både kapacitet til og intentioner om at begå terrorangreb.

Det giver dog ikke umiddelbart anledning til at ændre trusselvurderingen mod Danmark, lød det både fra politiet og også fra justitsministeren.

- Hvis man endelig vil, så kan man sige, at i dag er der fjernet noget af det, som har været trussel i Danmark, siger Nick Hækkerup.

Spørgsmål: Giver situationen dig anledning til at overveje nye politiske tiltag?

- Vi overvejer hele tiden, hvad der skal til, for at vi kan passe på Danmark. Blandt andet ser vi lige nu på initiativer, som skal give politiet bedre mulighed for at imødegå trusler blandt andet via overvågning, siger justitsministeren.

