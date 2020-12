Kæmpe dyk i antallet af juleindbrud

Borgere er ofte i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de har haft indbrud, siger Rigspolitiet.

Det store fald i antallet af indbrud i denne jul i forhold til tidligere betyder ikke kun, at ofre spares for ærgrelser og ubehag.

Økonomisk har det også betydning for forsikringsselskaberne. Udgiften til erstatninger vil være mindst 12 millioner kroner lavere i år, kan det anslås på baggrund af tidligere oplysninger fra Forsikring Pension.

Organisationen beregnede for nogle år siden, at et enkelt indbrud i familiehuse i snit udløser en erstatning på næsten 25.000 kroner.

Ifølge Rigspolitiets opgørelse er der fra 18. december og frem til mandag morgen anmeldt i alt 501 indbrud på landsplan, og det er halvt så mange som i de foregående tre år.

Det dramatiske fald skyldes sandsynligvis, at langt flere mennesker i forbindelse med sundhedskrisen er blevet hjemme i juledagene, hvilket har gjort det vanskeligere for indbrudstyve.

- På grund af corona har vi rejst mindre, gået mindre ud og arbejdet mere hjemme, sagde Henrik Sønderby fra Rigspolitiet forleden.

I mandagens tal fra Rigspolitiet kan man se anmeldelserne fordelt geografisk.

Fyn er mest plaget med 77 indbrud, og derefter følger Nordsjælland og Østjylland. På Bornholm har der været et enkelt indbrud. Tallet er 25 både i Syd- og Sønderjylland og på Sydsjælland og Lolland-Falster.

De borgere, der er udsat, er ofte i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, lyder det fra Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Man skal kontakte politiet ved at ringe 114. Det er en god idé at have oplysninger om forsikringsselskab og policenummer klar.

Folk rådes til ikke at rydde op, før politiet har været forbi og har foretaget en såkaldt gerningsstedsundersøgelse. Det gælder om ikke at fjerne spor.

Desuden bør man gennemgå huset for at se, hvad der er blevet fjernet. Det er god idé at lave en liste.

/ritzau/