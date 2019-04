Kæreste frifindes for at have skyld i hestehandlers død

Retten i Hillerød mener ikke, at der er beviser nok til at dømme kvinde i sag, hvor hendes kæreste døde.

En 43-årig kvinde fra Norge er mandag blevet frifundet for at have skyld i sin kærestes død.

Det oplyser hendes forsvarer, advokat Jesper Storm Thygesen.

Kvinden var tiltalt for legemsangreb under særligt skærpende omstændigheder.

Sagen udspringer af en episode i slutningen af december mellem jul og nytår 2017 på Hovedgaden i Skibby på Midtsjælland, hvor den 53-årige heste- og kreaturhandler Lars Chr. Frederiksen døde.

Ifølge anklageskriftet var de skader, han blev påført, i kombination med svære forkalkningsforandringer af kranspulsårerne og svære forkalkningsforandringer i legemspulsåren, årsag til, at han afgik ved døden.

I anklageskriftet fremgik det desuden, at kvinden efter anklagemyndighedens opfattelse tildelte sin kæreste tre slag eller spark i ryggen samt gav ham adskillige stik i hovedet med en skruetrækker.

Men Retten i Hillerød har ment, at bevismaterialet var for tyndt, og at det ikke kunne bevises, at kvinden havde påført ham de pågældende skader. Derfor er kvinden blevet frifundet.

Retsmedicinerne har vurderet, at skaderne kunne stamme fra en skruetrækker. Man har fundet fire skruetrækkere på matriklen. Alle blev forgæves testet for spor af blod.

- Der er enighed om, at der ingen tekniske beviser er for, at tiltalte skulle være skyldig, og der ikke tilstrækkeligt eller tunge nok indicier til at dømme, lød det fra retsformanden ifølge det regionale medie Sjællandske.

Til Ritzau fortæller kvindens forsvarer, advokat Jesper Storm Thygesen, at sagen har haft et "mærkeligt" forløb.

- Min klient er selvfølgelig ekstremt lettet. Det har været et langt forløb. Det er næsten halvandet år, at hun har gået rundt med sagen over hovedet.

- Men hun frygter selvfølgelig, om Statsadvokaten kunne finde på at anke sagen, siger Jesper Storm Thygesen.

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at tygge på, om man vil have landsretten til at kigge på sagen.

/ritzau/