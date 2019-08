Kameraregistreringer går langsomt fremad

* Efter terrorangrebene ved Krudttønden og synagogen i København i 2015 blev det besluttet, at politiet skulle lave et register over de overvågningskameraer, der hænger i det offentlige rum.

* Det forsinkede nemlig politiets efterforskning, at det ikke havde overblik over kameraerne.

* Efter et pilotprojekt i København meldte politiet ud, at det havde registreret godt 11.000 kameraer og nu ville rulle projektet ud på landsplan.

* I dag opgør politiet ikke antallet af kameraer, men i stedet antallet af steder, hvor der er registreret kameraer. Der kan være flere kameraer per registreret sted.

* Der var ifølge politiet 5700 registrerede steder med kameraer i oktober 2018.

* Per august var det steget til 16.161 steder.

* Brancheorganisationen Sikkerhedsbranchen estimerer, at der er mindst halvanden million kameraer sat op i Danmark - heraf cirka 250.000 i og omkring private hjem.

Kilder: Rigspolitiet, Sikkerhedsbranchen.

/ritzau/