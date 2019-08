Kamp mod Islamisk Stat giver fængsel i seks måneder

Højesterets dommere er uenige om straffen til 41-årig mand, der deltog i kampe nær Raqqa i Syrien.

En mands ophold i Syrien, hvor han kæmpede imod Islamisk Stat, udløser i Højesteret tirsdag en straf på ubetinget fængsel i seks måneder.

Den 41-årige Tommy Mørck deltog i kurdiske styrkers kampe mod Islamisk Stat nær Raqqa.

Straffen skyldes en af terrorparagrafferne i straffeloven. Den forbyder indrejse og ophold i bestemte konfliktfyldte zoner i Syrien og Irak.

De syv dommere i Højesteret er enige om, at den 41-årige skal straffes, og det resultat er også Vestre Landsret og Retten i Aarhus tidligere kommet frem til.

Men de er ikke enige om straffens længde. Fem dommere mener, at ubetinget fængsel i seks måneder er passende. Derimod har to dommere stemt for betinget fængsel i tre måneder.

Den dømte har tidligere været i Livgarden og aktiv i Alternativet. Han har kaldt sagen politisk.

- Det er absurd, at en stat skal diktere sine borgere, hvor de kan rejse hen. Det er symbollovgivning. Det er mig, der står her, og ikke en af dem, den var tiltænkt, sagde Tommy Mørck i sidste uge til dommerne.

Dermed henviste han til, at loven blev indført i 2016 netop med et argument om, at den var udtryk for den forstærkede kamp mod terror.

Daværende justitsminister Søren Pind (V) understregede, at målgruppen var personer, der rejser ud for at tilslutte sig Islamisk Stat.

I Højesteret har den 41-åriges forsvarer, advokat Bjørn Elmquist, bedt om frifindelse - blandt andet med henvisning til, at lovgiverne slet ikke havde folk som Tommy Mørck i tankerne.

Flertallet af dommere noterer dog, at det ikke kan anses for en formildende omstændighed, at Mørck deltog i kamp mod terrororganisationen sammen med den kurdiske milits YPG.

"Vi bemærker i den forbindelse, at hvis T (Tommy Mørck, red.) havde tilsluttet sig IS, ville forholdet have været omfattet af andre - alvorligere - bestemmelser" og ville have ført til en længere straf, lyder det.

Højesteret lægger i øvrigt vægt på, at det kun var et meget begrænset område, som Mørck ikke måtte rejse ind i uden først at have fået danske myndigheders tilladelse.

Godt 25 gange krydsede han ind i en forbudt zone i Raqqa-distriktet. I foråret justerede Justitsministeriet en bekendtgørelse og tillod atter rejser ind i netop det område.

Men det har ikke betydning. Ændringen skyldes udelukkede ydre forhold, fastslår Højesteret.

Indtil nu er kun to personer blevet tiltalt for indrejse i forbudte områder i Irak eller Syrien. Begge har kæmpet imod terrororganisationen Islamisk Stat. Den anden tiltalte, en mand på 22 år, får sin sag afgjort i september.

