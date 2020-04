Kasi-Jesper idømt 400.000 kroner i bøde for ulovlige lån

Jesper Nielsen, kendt som Kasi-Jesper, og to familiemedlemmer er idømt bøder for at optage ulovlige lån.

Erhvervsmanden Jesper Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, er i marts blevet dømt i en sag om ulovlige lån.

Jesper Nielsen og to af hans familiemedlemmer er hver især blevet idømt bøder på 394.500 kroner.

Det oplyser anklager Helene Yde Herborg.

Der blev optaget ulovlige lån for over 33 millioner kroner i et selskab, som fungerede som moderselskab for familiens forretninger og gik konkurs i 2017.

Anklager Helene Yde Herborg fortæller, at de tre medlemmer af familien Nielsen er idømt en lidt mindre bøde, end hun havde krævet.

Anklageren forklarer, at hun ikke mente, at familien Nielsen havde betalt størstedelen af lånene på cirka 33 millioner kroner tilbage. Men retten mente, at alle lånene var betalt tilbage.

Jesper Nielsen og familiemedlemmerne har i sagen nægtet sig skyldige.

Ifølge DR Nyheder, der dækkede sagen i retten, forklarede han, det var i forbindelse med et sommerhuskøb på Mallorca, at et stort millionbeløb blev trukket ud af selskabet.

Han mener ikke, at der blev givet et lån på mere end 33 millioner kroner til familien i 2009.

- Det var min opfattelse, at det var selskabet, der købte sommerhuset på Mallorca, sagde han i retten og fortalte, at sommerhuset skulle bruges til selskabsrelaterede ting, og at de betalte i omegnen af fire millioner euro.

- Købet var for selskabets skyld, og det var ikke intentionen, at det skulle købes til privat brug. Vi vurderede, at det ville være en god forretning, selv om vi havde store udgifter, sagde Jesper Nielsen ifølge DR Nyheder.

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup 12. marts.

Kasi-Jesper og de to familiemedlemmer har anket dommen til landsretten.

/ritzau/