Kendt advokat går i landsretten for at forhindre konkurs

Advokat Christian Harlang er taget under konkursbehandling. Han kærer konkursbestemmelsen til landsretten.

Den kendte advokat Christian Harlang blev mandag formelt sat under konkursbehandling, og han risikerer derfor at miste retten til at virke som advokat.

Selv er han dog uenig i konkursen, og han har kæret konkursbestemmelsen til Østre Landsret, oplyser han.

- Hvis denne konkursbestemmelse bliver gennemført inden for de næste uger, kan jeg ikke gennemføre mine sager, siger advokaten til Ritzau.

Finans.dk skrev mandag aften, at en af de fonde, der har millioner af kroner til gode hos advokaten, har begæret ham konkurs.

Mandag morgen besluttede Skifteretten i København så formelt at sætte advokaten under konkursbehandling. Dermed accepterer retten påstanden om, at Christian Harlang og hans advokatfirma er insolvent.

Det oplyste formanden for fonden Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Fond, Steen E. Christensen, til finans.dk.

Tidligere er Christian Harlang både af Advokatnævnet og Københavns Byret blevet dømt til at betale fire-fem millioner kroner tilbage til Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Fond.

Sagen er anket til landsretten, der efter planen skulle behandles den i starten af 2019.

Og mens sagen stadig ikke er færdigbehandlet, mener Christian Harlang ikke, at det er berettiget, at fonden har begæret ham konkurs.

- Retten må få mulighed for at gå sin gang. Så landsretten først kan tage stilling til, om der overhovedet er et krav - hvilket jeg ikke mener tilfældet, siger advokaten.

Steen E. Christensen har fortalt til finans.dk, at en gennemgang af advokatfirmaets økonomi fik fonden til at begære ham konkurs allerede nu. Han fortæller, at fonden kunne se, at advokatens økonomi var belastet.

I det seneste årsregnskab fra 2016 havde Christian Harlangs advokatfirma en negativ egenkapital på 5,4 millioner kroner og en likvid beholdning på 1446 kroner.

Og om sagen, der skal for landsretten, hedder det i regnskabet: "Hvis sagen imod ledelsens forventning ikke vindes ved landsretten, er der væsentlig usikkerhed om selskabets (Harlangs advokatfirma, red.) fortsatte drift".

I de senere år er Christian Harlang blevet idømt flere bøder i Advokatnævnet, og han er blevet pålagt at betale millioner af kroner tilbage i salærer, som hans tidligere klienter mener, han uretmæssigt har taget.

/ritzau/