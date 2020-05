Keramik lignede - men Netto afviser keramikers krav

De ligner hinanden, siger Salling Groups advokat, men afviser, at Netto krænkede keramikers ophavsret.

Salling Groups advokat giver keramikeren Anne Blacks advokat ret. Den hængepotte, vase og en lågkrukke, som Netto solgte for fire år siden, ligner hendes.

Men det betyder ikke, at ophavsretten blev krænket, lyder det.

- De ligner hinanden meget, men de ligner ikke Anne Blacks produkter mere end alle mulige andre produkter, siger Sallings Groups advokat, Claus Barrett Christiansen.

- Man har skabt et univers. Men det kan man bare ikke få ophavsretlig beskyttelse af, siger advokaten videre.

Sø- og Handelsretten fastslog sidste år, at ophavsretten blev krænket, og Salling Group og leverandøren Ronald A/S skulle betale 1,5 millioner kroner. Dommen blev anket, og derfor behandler Østre Landsret nu sagen.

Claus Barrett Christiansen står i retten ved et bord fyldt med cylinderformede vaser, potter og krukker med låg. Han løfter flere gange på vaserne.

Nogle er af Anne Blacks design, mens andre er hentet ind i sagen som eksempler på andre produkter på markedet.

Anne Black kræver, at beløbet i sagen skal hæves til tre millioner kroner. Omvendt mener Salling Group, at det skal være langt mindre, hvis retten vælger at dømme.

- Jeg mener, at det man har krav på, hvis der er en krænkelse, er et rimeligt vederlag, siger Claus Barrett Christiansen.

Ifølge ham vil det sædvanligvis være fem-ti procent af Nettos omsætning for keramikken - svarende til 17-34.000 kroner.

Anne Blacks advokat, Johan Løje, argumenterer for, at Nettos lignende produkter har haft store konsekvenser for Anne Black.

- Der sker det, at sagsøgtes virksomhed stort set falder sammen, siger han.

Ifølge advokaten er Anne Blacks produkter beskyttet af ophavsret.

- Man kan godt have ophavsret til noget, hvor elementer af værket er set før. En kombination af elementer kan godt være beskyttet, siger Johan Løje.

Netto solgte de tre produkter som spotvarer. Prisen var 39 kroner per styk.

Derimod var Anne Blacks varer forbeholdt kunder i udvalgte forretninger som for eksempel Illums Bolighus, Bahne og keramikerens egen butik. Vasen stod til 250 kroner.

Netto har tidligere tilbudt at betale 1,5 millioner kroner i et forlig i sagen, fortæller de to advokater. Tilbuddet afviste Anne Black. Det var et krav i forliget, at Netto ikke ville anerkende at have krænket ophavsretten.

Nettos leverandør var Ronald A/S, som havde fået fremstillet de tre ting i Kina. Ronald nægter ligeledes at have krænket ophavsretten.

/ritzau/