Keramiker vinder igen kopisag mod Netto

Det lykkedes ikke Salling Group og Ronald A/S at blive frifundet i landsretten for krænkelse af ophavsretten.

Østre Landsret tilkender keramiker Anne Black 300.000 kroner i erstatning i en kopisag mod Salling Group og Ronald A/S.

Kopier af hendes krukker blev solgt i Netto tilbage i 2016.

Afgørelsen i landsretten er en stadfæstelse af en dom fra Sø- og Handelsretten, som blev afsagt sidste år.

Dog nedsættes beløbet, som Salling Group - der ejer Netto - og underleverandøren Ronald A/S skal betale i erstatning til Anne Black.

Sø- og Landsretten tilkendte således Anne Black en erstatning på 1,5 millioner kroner. Afgørelsen blev anket af Salling Group og Ronald A/S, der ville frifindes for krænkelse af ophavsretten.

Sagen drejer sig om en hængepotte, en vase og en lågkrukke, der blev solgt som spotvarer i Netto i 2016. Prisen var 39 kroner per styk.

Anne Black solgte samtidig sine produkter til 250 kroner stykket i blandt andet Illums Bolighus og Bahne.

I landsretten havde hun krævet tre millioner kroner i erstatning.

Nettos leverandør var Ronald A/S, som fik fremstillet keramikvarerne i Kina.

Efter discountkædens salg af hængepotten, vasen og krukken dykkede omsætningen hos Anne Black betragteligt, har det tidligere været fremme.

Som en konsekvens måtte virksomheden afskedige flere medarbejdere.

/ritzau/