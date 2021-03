Kinesisk præsidentpar fik platform til Den lille havfrue

Pensioneret økonomichef ved hoffet kan ikke forklare mail fra 2012 forud for statsbesøg af Kinas præsident.

Hoffets optræden i kulissen i forbindelse med et statsbesøg af Kinas præsident har vakt interesse hos Tibetkommissionen.

Flere ansatte er blevet indkaldt for at besvare spørgsmål, men fredagens afhøring af en tidligere økonomichef bliver ret kortvarig.

Kommissionen forsøger at afdække, hvordan myndighederne har optrådt ved officielle kinesiske besøg. I flere tilfælde har politiet grebet ind mod demonstranter. For eksempel er borgere blevet hindret i at vifte med tibetanske flag og bannere.

Det var i juni 2012, at præsident Hu Jintao kom forbi på statsbesøg, og på den prominente gæsts ønskeseddel stod at komme tæt på Den Lille Havfrue - faktisk tættere på end normalt.

Det militære anlæg Kastellet ligger nær Langelinie med den verdensberømte turistattraktion, og begivenheden gav også skvulp hos Forsvarets folk.

Mails, som Tibetkommissionen har fået udleveret, afslører, at dronningens adjudantstab følte sig kaldet til at formidle et ønske om, hvad soldaterne på Kastellet skulle foretage sig - og at de åbenbart skulle være på vagt over for mennesker med bannere.

I en mail skrev adjudant Nils Nykær til major Jørgen Kold på Kastellet om politiets ønsker.

"Endvidere ønsker man forstærket opmærksomhed fra patruljer på voldene, så evt. bannerførere etc. her ikke kommer frem", lød det.

Majoren kunne få nærmere detaljer hos hoffets sikkerhedschef, Søren Kruse, tilføjede adjudanten i mailen.

Men den nu pensionerede sikkerhedschef, hvis korrekte titel egentlig var økonomichef, ryster overbærende på hovedet, da han fredag afhøres om mailen.

- Jeg så den første gang i mandags. Jeg blev ret forundret, det må jeg indrømme, siger Søren Kruse.

Han anede intet om adjudantens initiativ. Og han ville dengang på ingen måde kunne have hjulpet majoren med nærmere detaljer om politiets ønsker, fortæller han Tibetkommissionen.

Udspørgeren vil vide, om sikkerhedschefen kan forklare, hvorfor hans navn så er nævnt i mailen.

- Nej, det kan jeg faktisk ikke, siger Søren Kruse.

- Men jeg kan se, at navnet er stavet rigtigt, og det er også mit telefonnummer, tilføjer han.

I sidste uge oplyste adjudant Nils Nykjær ifølge TV2, at han formentlig skrev mailen efter en henvendelse fra PET til hoffet.

Et par dage før statsbesøget var økonomichefen i øvrigt ude ved Den Lille Havfrue sammen med en repræsentant for Kinas ambassade. Kineserne ønskede en gangbro eller platform, så Hu Jintao og frue kunne komme helt tæt på seværdigheden.

Det tog adjudantstaben sig af. Ingeniørtropperne fra Skive rykkede hurtigt ud og opfyldte ønsket.

Ved et statsbesøg er det dronningen, der er vært. I øvrigt skal også hoffets kommunikationschef, Lene Balleby, udspørges. Det sker dog først til maj.

