To knivstik sender ung mand på skadestuen i Aarhus

En 20-årig mand er blevet stukket i låret og i ryggen under et slagsmål i Aarhus. Ingen anholdte.

En 20-årig ung mand er lørdag aften blevet stukket i låret og ryggen med en kniv under et slagsmål ved Marselis Boulevard i Aarhus.

Det oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi.

- Der er ikke noget, der tyder på, at hans skader skal være af alvorlig karakter, siger vagtchefen.

Politiet blev lørdag aften omkring klokken 20 underrettet om, at der var et slagsmål mellem flere personer ved Marselis Boulevard.

Umiddelbart efter blev flere politipatruljer sendt til stedet, men personerne var ikke til at finde, da betjentene ankom.

Kort tid efter blev politiet gjort opmærksom på, at en ung mand var blevet indbragt på skadestuen.

Det viste sig, at den 20-årige havde været involveret i slagsmålet. Omkring klokken 23 er det ikke muligt for politiet at komme nærmere episoden.

Den forurettede, der er på skadestuen, ønsker ikke at tale med politiet, påpeger vagtchefen. Der er ingen anholdte i sagen.

/ritzau/