Knytnæve mod Papes forlovede koster 40 dages fængsel

Efter 50 dage som varetægtsfængslet har slovak nu fået sin dom for sammenstød med justitsministerens kæreste.

En slovakisk advokat straffes i Københavns Byret med fængsel i 40 dage for at have slået justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede.

Byretten finder det omvendt ikke bevist, at knytnæveslaget var motiveret i homofobi. Dermed har dommerne valgt at forkaste offerets forklaring om, at den 34-årige slovak i forbindelse med slaget udtalte "I don't like homos".

Ud over fængselsstraffen udvises slovakken med indrejseforbud i seks år.

Den meget omtalte voldsepisode fandt sted natten til 17. maj på og ved beværtningen LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

/ritzau/