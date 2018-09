Københavns Politi efterforsker fortsat efter menneskejagt

Det er lørdag morgen småt med oplysninger fra Københavns Politi om den aktion, der skabte trafikkaos fredag.

Københavns Politi er fortsat meget sparsom med oplysninger om årsagen til en massiv politiaktion, der fredag blandt andet lukkede veje og broer til og fra Sjælland og skabte trafikkaos mange steder.

Politiet efterforsker fortsat, lyder det lørdag morgen klokken 9.30 på Twitter.

- I forlængelse af gårsdagens store politioperation er vi i i gang med efterforskningen. Vi forventer ikke at kunne sige mere foreløbigt, men melder ud, når der er nyt om sagen, skriver politiet.

Dermed står det fortsat uklart, hvad det er for "alvorlig kriminalitet", der fik Københavns Politi til at sætte gang i en omfattende menneskejagt og lukke broer, veje og indstille færger fra Sjælland fredag eftermiddag.

Politiet ledte efter en sort svensk indregistreret Volvo med formentligt tre personer, "som sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet".

Indtil videre har politiet afvist at uddybe, hvilken form for kriminalitet de er mistænkt for.

Fredag aften oplyste politiet, at de formentligt har fundet frem til den efterlyste Volvo. Politiet ville dog ikke oplyse, om der er foretaget anholdelser i sagen.

