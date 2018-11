Kok fik kontanter efter fest - straffes for hvidvask

Retten i Herning straffer restauratør med bøde på 5.000 kroner. Tog imod for mange kontanter.

En koks leverance til en sølvbryllupsfest i Midtjylland har fået en bitter eftersmag - for kokken.

Han er blevet idømt en bøde på 5000 kroner, fordi han modtog 53.000 kroner i kontanter for at have lavet mad til festen.

Dette er en overtrædelse af loven, der skal hindre hvidvask, har Retten i Herning slået fast i en dom tirsdag.

Ifølge loven må erhvervsdrivende som udgangspunkt nemlig ikke modtage kontante beløb på 50.000 kroner og derover.

Oprindeligt havde anklagemyndigheden krævet en bøde på 10.000 kroner, fordi det er den mindste bøde, som gives for overtrædelse af loven.

Imidlertid mener retten, at det halve er nok. Årsagen til reduktionen er, at det var tydeligt, hvad pengene var betaling for, oplyser retten på sin hjemmeside.

Kokken driver en restaurant og leverer mad ud af huset. Kunden, der fik mad til sølvbryllupsfesten, betalte med kontanter, og kokken afleverede kort efter pengene i sin bank, som indsatte beløbet på kokkens konto.

I den forbindelse fortalte han, at pengene skyldtes leveringen af mad til en kunde.

I retten har kokken da også bedt om frifindelse, fordi han ikke optrådte groft uagtsomt. Eller også skulle bøden højst være på 3000 kroner, som er overskridelsen af grænsen på 50.000 kroner.

Flere erhvervsdrivende har fået sanktioner for at overtræde grænsen.

Det gælder for eksempel bilforhandlere. Et firma i branchen blev således sidste år tiltalt for at have modtaget 50.030 kroner i kontanter for en bil. Dansk Bilforhandler Union har udtalt kritik af den skarpe håndhævelse.

- Vi kunne godt ønske os en bagatelgrænse. Det kan ikke være rigtigt, at en så lille overskridelse kan udløse en stor bøde, sagde unionens formand, Karl-Ove Pedersen, sidste år med henvisning til de 30 kroner over grænsen.

/ritzau/