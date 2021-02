Kokainsmugling i skjulte rum kan give mange års fængsel

To mænd anklages for indsmugling af mindst 49 kilo kokain til Danmark. Sag begynder fredag i Københavns Byret.

En sag om en 39-årig albaner og 23-årig belgiers påståede indsmugling af mindst 49 kilo kokain begynder fredag i Københavns Byret.

Anklagemyndigheden mener dog ikke, at de to mænd selv har ført narkoen ind i Danmark. Men de skal have kørt stoffet til Belgien i svensk indregistrerede biler, som havde specialindrettede og skjulte rum, hvor narko kunne gemmes.

- Vi mener, at de to mænd har kendt til planen om, at stofferne skulle sendes til Danmark, siger anklager Annika Jensen.

Hun fortæller samtidig, at det skal kunne bevises, at mændene skal have haft kendskab til disse planer, for at de kan blive blive dømt.

De 49 kilo kokain er sendt til Danmark ad tre omgange.

Første gang blev der ifølge anklageskriftet sendt 19 kilo kokain til Danmark, omkring den 31. januar 2019. Her var betalingen 510.000 euro, svarende til 3,8 millioner danske kroner.

Også den 4. og 5. marts samme år blev der ifølge anklageskriftet sendt kokain afsted - 15 kilo hver gang. Her lød betalingen på 26.000 kroner per kilo, mener anklagemyndigheden.

Hvis de to mænd bliver dømt, kan de se frem til en fængselsstraf i et tocifret antal år, siger anklager Annika Jensen. Kravet om den høje straf skyldes, at der er tale om så store mængder kokain.

Anklagemyndigheden kræver ifølge anklageskriftet også udvisning fra Danmark af begge mænd.

Det har kun været muligt for Ritzau at få en kommentar fra den ene af mændenes forsvarere Peter Kragh, som fortæller at hans klient erklærer sig uskyldig. Anklager Annika Jensen forventer dog, at begge tiltalte vil erklære sig uskyldige.

Gerningen har ifølge politiet været led i en større sag, der af politiet er døbt Operation Goldfinger. Sagen handler om indsmugling og videresalg af ni ton kokain og er den største sag om narkosmugling som er set herhjemme.

Retssagen forventes afsluttet i midten af april.

/ritzau/