Kokaintiltalt firede sig selv ud af fængslets vindue

Med lagner og håndklæder flygtede han fra fængslet, men han brækkede benet og nåede kun til Hvidovre Hospital.

En 41-årig erkender fredag, at han natten til den 28. juli flygtede fra Vestre Fængsel.

Manden er til daglig bosiddende i Letland, men er varetægtsfængslet i Danmark, fordi han er tiltalt i en større sag om kokainsmugling.

Manden kommer i Retten i Svendborg haltende til vidneskranken med hjælp fra en politibetjent, da han er tydeligt skadet i sit højre ben.

Her erkender han, at han ved hjælp af sammenbundne lagner og håndklæder firede sig ned fra vinduet i Vestre Fængsel og flygtede.

- Jeg brækkede en rude op fra min celle og kravlede ned fra fjerde etage, siger han.

Derfra kravlede han over fængslets spadseregård og videre over et stakit, hvorfra han kunne springe over på en lygtepæl.

- Da jeg sprang over på lygtepælen, så brækkede jeg desværre mit ben meget alvorligt, siger den 41-årige i Retten i Svendborg fredag.

Manden fortæller, at han med sit brækkede ben gik cirka 500 meter, inden han gik ind i en butik og bad om hjælp. I butikken ringede de til en ambulance, der kom og hentede manden og kørte ham til Hvidovre Hospital.

Manden er tiltalt for i samarbejde med andre at smugle cirka 100 kilo kokain ind i landet fra et skib, der sejlede fra Guayaquil i Ecuador til Sankt Petersborg i Rusland.

Ifølge anklageskriftet har manden i samarbejde med to bekendte fra hans hjemby i Letland modtaget de mange kilo kokain på Langeland fra skibet Duncan Island.

Manden blev anholdt i en bil af mærket Hyundai, ved en mark tæt på havnen.

Da politiet undersøgte bilen, fandt de kokainen i bagagerummet fordelt i fire vandtætte sække.

Manden erkender, at han har fragtet kokainen, men han siger, at han troede, at det var hash, der som regel medfører en mildere straf. Han vil desuden ikke sige, hvem han arbejder for af frygt for sin families sikkerhed.

/ritzau/