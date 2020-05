Kollega: Brittas mand fortalte hun tjente mange penge

Et vidne fortæller, at Britta Nielsens mand fortalte, at hun fik høj løn, men at de også havde stor gæld.

Svindeldømte Britta Nielsens mand fortalte til sin kollega, at Britta Nielsen tjente mange penge, men også at de havde gæld til op over skorstenen.

Det fortæller den tidligere kollega Svend Nærvig, der mandag vidner i sagen mod Britta Nielsens tre børn, der er tiltalt for groft hæleri.

Kollegaen arbejdede ligesom Britta Nielsens mand som arbejdsleder på Carlsbergs lager. Britta Nielsens mand døde i 2005, og inden da nåede Britta Nielsen at svindle for knap ti millioner kroner.

- Vi havde den forståelse, at Britta var kontorchef i et ministerium og tjente masser af penge. Han sagde, at hun tjente meget mere end ham, siger Svend Nærvig.

- Britta havde den høje stilling og tjente mange penge, forklarede Britta Nielsens mand ifølge kollegaen.

Britta Nielsen blev i februar dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, og hendes tre børn er blevet tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i pengene. Kollegaen er første vidne i sagen mod børnene.

Britta Nielsen tjente dog ikke mange flere penge end sin mand.

Kollegaen fortæller, at han som arbejdsleder tjente knap 30.000 kroner. Britta Nielsens mand har derudover fået cirka 5000 kroner i tillæg for aftenarbejde, vurderer kollegaen.

Britta Nielsen tjente 27.434 kroner for sit arbejde i Socialstyrelsen. Det viste en aktindsigt i Britta Nielsens personaleoplysninger, som TV2 fik i 2018.

Svend Nærvig fortæller også, at manden fortalte, at familien havde lånt mange penge.

- Han blev nødt til at arbejde resten af sit liv, fordi han skyldte så meget i sit hus, fordi det var lånt til op over skorstenen, sagde han og grinede, siger kollegaen i retten.

Britta Nielsens mand kørte ifølge kollegaen på arbejde i en Audi, og så talte han også om datterens hestesport.

- Jeg kunne finde på at spørge, om det var dyrt. Han sagde, at man tjente lidt, når man solgte en hest, siger Svend Nærvig.

Den tidligere arbejdsleder havde ikke nogen mistanke om, at der foregik noget underligt.

- Nej, fordi han hele tiden fortalte om, at han skyldte lånte penge væk, siger kollegaen.

Han er - selv med sin nye viden om Britta Nielsens svindel - sikker på, at manden ikke kendte til svindlen.

/ritzau/