Kommune skal betale 300.000 kroner i erstatning i incestsag

Vejle Kommune blev mødt af erstatningskrav på 3,9 millioner for passivitet i overgrebssag, men slap billigere.

Vejle Kommune er blevet pålagt at betale 300.000 kroner i erstatning til 54-årige Jytte Jensen, der i sine barndoms- og teenageår blev seksuelt misbrugt af sin far.

Det skriver DR.

Retten i Kolding fandt, at kommunen ikke gjorde tilstrækkeligt for at forhindre overgrebene på trods af flere henvendelser.

Jytte Jensen havde krævet en erstatning på mere end 3,9 millioner kroner, skrev Vejle Amts Folkeblad i november sidste år.

Af dem var cirka 1,8 millioner kroner for tabt erhvervsevne, mens der forelå et krav på 1,6 millioner kroner på tabt arbejdsfortjeneste.

Samtidig var der krav på 93.000 kroner for svie og smerte og 131.900 kroner for varige men.

Slutteligt var der et krav på 300.000 kroner for tort.

