Kommune skal betale erstatning for svigt i misbrugssag

En kvinde fortalte som barn, at hendes stedfar forgreb sig på hende. Nu får hun erstatning af kommunen.

Kalundborg Kommune skal betale 300.000 kroner i erstatning til den 33-årige Jean Rasmussen.

Kvinden havde lagt sag an mod kommunen, da hun ikke mener, at kommunen gjorde nok, da hun som barn fortalte, at hendes stedfar misbrugte hende seksuelt.

Dommen er faldet i Østre Landsret onsdag morgen.

Ifølge kvindens forsvarer, Marc Jørgensen, er det første gang, at en dansk domstol tager stilling til en kommunes ansvar for indgriben i forhold til overgreb i egen familie og ikke en plejefamilie.

Jean Rasmussen er en af flere tidligere misbrugte børn, som efter ophævelsen af forældelsesfristen i foråret har haft mulighed for at få sin sag prøvet i retten, selv om overgrebet fandt sted for mange år siden.

Den 33-årige kvinde har fortalt sin historie til TV Øst. Hendes stedfar blev i landsretten i 2013 dømt skyldig i det seksuelle misbrug, og han fik et år og tre måneders fængsel.

Overgrebene fandt ifølge TV Øst sted fra Jean Rasmussen var otte år i årene 1994 til 1998.

Hun betroede sig til en nabo, og Bjergsted Kommune blev bekendt med overgrebene. Sagen er dog lagt mod Kalundborg Kommune, da der siden er sammenlagt kommuner.

- Allerede fra starten mener jeg, at de (kommunen, red.) burde have politianmeldt min stedfar. For hvis man allerede mener, der er overskredet nogle grænser, så skal man som sagsbehandler ikke tænke, at så er der ikke beviser, udtalte Jean Rasmussen i juni til TV Øst.

Kalundborg Kommune mener selv, at kommunen har handlet korrekt efter de dengang gældende regler.

- Når vi kigger tilbage i sagsakterne, så er vores vurdering, at Bjergsted Kommune handlede korrekt efter de regler, som gjaldt i 1994, sagde Mette Heidemann, direktør for skole- og familieområdet i Kalundborg Kommune til TV Øst inden dommen.

Efter dommen oplyser kommunen til Ritzau, at den "tager dommen til efterretning". Derudover vil kommunen ikke kommentere yderligere.

Jean Rasmussens sag minder om en sag fra Slagelse Kommune, hvor tre søstre i juni sidste år fik tildelt 100.000 kroner hver i erstatning, efter at de gennem en årrække blev udsat for overgreb i det hjem, hvor de var i familiepleje.

Retten vurderede, at de tre kvinder, der nu er i 20'erne, blev svigtet af kommunen, da de blev udsat for overgreb af deres plejefar, og at kommunen ignorerede alle advarsler.

