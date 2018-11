Konflikt fører til forlænget visitationszone i Holbæk

Midt- og Vestsjællands Politi forlænger en visitationszone centralt i Holbæk som følge af voldelig konflikt.

Politiet forlænger tiden for en visitationszone i Holbæk på grund af en fortsat voldelig konflikt mellem grupperinger i området.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse. Den nuværende visitationszone blev indført 17. oktober og yderligere udvidet 25. oktober.

Politiet er af den opfattelse, at der verserer en voldelig konflikt mellem Bandidos og personer med tilknytning til Vang-kvarteret i byen. Begge grupperinger menes at have adgang til våben.

- Der er på den baggrund en forøget risiko for, at der foretages en strafbar handling, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd, skriver politiet.

Da zonen blev udvidet meldte politiet om flere voldelige sammenstød mellem grupperinger i Holbæk.

Desuden vurderede man, at stemningen i området var meget anspændt. Det har tilsyneladende ikke ændret sig siden.

Politiet har i hvert fald vurderet, at det var behov for en forlængelse af det midlertidige tiltag.

Samtidig mener politiet, at stemningen i området er meget anspændt, og det konstaterer, at grupperingerne har adgang til forskellige typer våben.

Området for visitationszonen dækker over en central del af Holbæk bymidte. Formålet med politiets indsats er at kontrollere, om der er nogen i området, der bærer et våben.

/ritzau/