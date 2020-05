Konflikt i bandemiljøet holder politiet på vagt i København

Politiet vurderer, at der fortsat er behov for at undersøge borgere for eksempelvis våben i dele af København.

En konflikt mellem to bander i hovedstadsområdet har fået Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi til at forlænge i alt fem visitationszoner.

Det oplyser politikredsene i pressemeddelelser fredag eftermiddag.

Visitationszonerne blev oprettet i begyndelsen af april på Frederiksberg, Nørrebro, Amager samt i Husum og Rødovre.

Inden for zonerne har politiet øget bemyndigelse til at undersøge borgere for besiddelse af eksempelvis våben eller stoffer.

Visitationszonerne er foreløbig forlænget indtil 29. maj klokken 18.

Politiet har i de senere år valgt ikke at nævne navnene på de bander, som er indblandet i forskellige sager. Men det er almindelig kendt, at de to bander, der her er tale om, er banden Brothas og banden NNV.

Brothas og NNV har ligget i strid i længere tid, og i løbet af marts og april har der været flere konfrontationer.

De mest alvorlige sammenstød har kostet menneskeliv.

En 24-årig mand afgik ved døden, efter at han var blevet påkørt på et stisystem ved Vestvolden i Husum den 27. marts.

Og en 22-årig mand mistede livet, da han blev ramt af skud den 8. april uden for en boligblok på Åfløjen i Husum.

En mand er blevet sigtet for drab i forbindelse med påkørslen, mens der indtil videre ikke er nogen anholdte i den anden drabssag.

Derudover har der været flere skyderier blandt andet på Frederiksberg.

/ritzau/