Konsulent dømt for at misbruge stilling til at få sex

En mand, som kommunen satte til at hjælpe en enlig mor, brugte sin rolle til at opnå samleje. Dommen er anket.

Gennem to år misbrugte en familiekonsulent sin stilling til at opnå samleje med moren i en familie, som han i kraft af sit arbejde for kommunen skulle hjælpe. Det koster ham nu fire måneders fængsel.

Dommen faldt tirsdag eftermiddag ved Retten i Nykøbing Falster, hvor dommer og domsmænd valgte at tro på kvindens forklaring.

Da familiekonsulenten forklarede sig i sidste uge, fortalte han nemlig, at det seksuelle forhold mellem de to ikke bundede i, at han udnyttede sin stilling. Tværtimod var de nærmest kærester.

Manden er også dømt for at have inddraget en kammerat, som ved en lejlighed deltog i sen seksuel seance. Den blev optaget på video, og videoen er blevet fremvist under sagen - for lukkede døre.

Også kvindens forklaring blev afgivet for lukkede døre.

Familiekonsulenten har under sagen nægtet sig skyldig, og han valgte efter tirsdagens dom at anke byrettens afgørelse til Østre Landsret, oplyser senioranklager Anne Marie Fink.

Retten besluttede, at det navneforbud, som under byretssagen har beskyttet manden mod at blive identificeret, skal gælde, frem til at sagen er afgjort i Østre Landsret.

Navneforbuddet betyder, at hverken mandens alder, eller hvilken kommune der er tale om, kan nævnes. De oplysninger vil nemlig sammen med oplysningen om, at han er familiekonsulent muligvis kunne føre til identifikation af manden. og det vil muligvis være en overtrædelse af navneforbuddet.

Familiekonsulenten har allerede anmeldt en journalist fra et lokalt medie for at bryde navneforbuddet. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i den forbindelse rejst sigtelse. Såvel journalisten som mediet afviser, at navneforbuddet skulle være brudt.

Sagen har også ført til en sigtelse mod den kvinde, som familiekonsulenten er dømt for at have krænket. Det kom frem under retssagen mod konsulenten.

Hun er sigtet for at have tilskyndet en veninde til at afpresse familiekonsulenten. Denne beskyldning afviser kvinden. Det er ikke blevet oplyst, hvad sigtelsen nærmere går ud på.

/ritzau/