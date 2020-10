Kontorchef lod KL betale for færgeture til sommerhuset

En nu tidligere kontorchef i Kommunernes Landsforening nægter i byretten mandatsvig for knap 15.000 kroner.

En kontorchef i Kommunernes Landsforening (KL) fik KL til at betale for færgeture, når han skulle arbejde hjemmefra i sit svenske sommerhus.

Og når konen skulle besøge ham på udlandsrejser, lod han hende flere gange bruge KL's taxakort til lufthavnen.

Den nu tidligere kontorchef i Jura og EU i Kommunernes Landsforening mener selv, at det var rimeligt.

Men både KL og anklagemyndigheden er uenige, og han er tiltalt for mandatsvig for knap 15.000 kroner fra 2014 til 2016. Torsdag nægter den 62-årige mand sig dog skyldig i Københavns Byret.

Størstedelen af beløbet - 9161,75 kroner - drejer sig om brug af et Brobizz-kort, som langt de fleste gange er brugt til færgeruten Helsingør-Helsingborg.

- Mønsteret i det er, at jeg har et sommerhus i Sverige. KL har betalt min internetopkobling deroppe. Jeg havde det som hjemmearbejdsplads, siger den tidligere kontorchef.

Han mener dog ikke, at det var rimeligt også at få penge for selve kørslen. Men færgeturen skulle KL betale, mener han.

- Det mente jeg, var rimeligt, siger den tidligere chef.

Han anklages også for misbrug af KL's taxakort for 5749 kroner.

Her dækker det især over ture fra hjemmet til lufthavnen, men det var ikke KL-chefen selv, der tog turene, da han aldrig flyver på grund af flyskræk.

- Alle de her ture til lufthavnen er udtryk for, at jeg har fået min kone ned i forbindelse med et Bruxelles-arrangement. Jeg var typisk dernede i halvanden uge, siger han.

Konen brugte kun taxakortet, hvis det var for at tage ting med, som han havde glemt, forklarer han. En mappe eksempelvis.

- Hvis der var noget relevant, der manglede, synes jeg, at det var rimeligt, at hun kunne tage en taxa, siger eks-chefen.

KL har ikke betalt for konens flyture.

Tidligere har der været flere andre anklager mod kontorchefen i medierne.

Metroexpress beskrev i efteråret 2016, hvordan KL-chefens kontor i forbindelse med Folkemødet på Bornholm havde bestilt tre sekspersoners sommerhuse til tre medarbejdere til 30.564 kroner.

Efterfølgende sagde kontorchefen sin stilling op. En måned senere betalte han, da KL krævede 60.000 kroner tilbage.

Med opsigelsen fik han en resultatløn med sig på 60.000 kroner, som efter skat gjorde, at han skyldte KL cirka 20.000 kroner, hvilket han betalte.

Sagen sluttede dog ikke her. Året efter sendte TV2 en dokumentar om overforbrug i KL, og det kom frem, at der eksempelvis blev købt Mont Blanc-kuglepenne for 90.000 kroner.

I september 2017 blev den tidligere chef meldt til politiet, og på mandag ventes en dom.

Foruden mandatsvig har han erkendt et tilfælde af bedrageri, da han fik kørselsgodtgørelse på 829,70 kroner for en køretur, som han allerede havde fået refunderet.

Der har tidligere været et navneforbud i sagen, men det blev ophævet torsdag.

/ritzau/