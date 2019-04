To er fængslet efter ballade i Albertslund

En 25-årig mand og en 17-årig dreng er sigtet for en række forseelser i forbindelse med mandagens uro.

To personer er tirsdag blevet varetægtsfængslet i forbindelse med uroen i Albertslund mandag. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den ene er en 25-årig mand, der er sigtet for to gange at have kastet sten mod politiet samt grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

Den anden er en 17-årig dreng, der er mistænkt for forsøg på forsætlig brandstiftelse. Han er ligeledes sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

En dommer i Retten i Glostrup har besluttet at fængsle begge i tre uger.

I alt otte blev anholdt mandag.

Urolighederne begyndte sidst på eftermiddagen, da to moddemonstrationer var anmeldt i anledning af den omstridte stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan. Den ene var arrangeret af bevægelsen Black Lives Matter.

To gange brugte politifolk tåregas mod uromagerne, der havde sat ild til affaldscontainere og lavet uro dels ved Egelundsvej og dels i Kanalens Kvarter i Albertslund.

Rasmus Paludan nåede slet ikke at dukke op til sin egen demonstration, inden Københavns Vestegns Politi forbød den. Indgrebet skete med henvisning til den offentlige orden, lød det fra politikredsen.

I øvrigt førte søndagens uroligheder til, at en dommer i Københavns Byret mandag fængslede tre mænd.

/ritzau/