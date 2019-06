Kraftig brand bryder ud i tyrkisk kulturhus

En kraftig brand, der udbrød lørdag eftermiddag i et kulturhus i Hedehusene, kan ifølge vagtchef være påsat.

Brandvæsenet er ved at have styr på en kraftig brand i et tyrkisk kulturhus i Hedehusene.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 16.32 lørdag eftermiddag.

- Vi ved ikke, hvordan den er opstået. Så vidt vi er orienteret, har der ikke været nogen derinde, da den starter, så der er ikke nogen, der er kommet til skade.

- Vi antager, at den er påsat, men det ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt. Så langt er vi ikke nået endnu, siger vagtchef Torben Wittendorff.

Billeder fra stedet viser kraftig røg fra kulturhusets tag.

/ritzau/