Kraftig vind lukkede Øresundsbroen i halvanden time

Det er igen muligt at køre til og fra Sverige over Øresundsbroen. Broen blev lukket på grund af vind.

Vinden over Øresund var søndag eftermiddag så kraftig, at det ikke var forsvarligt at lade bilister køre over Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige.

Men klokken 14.30 er der igen blevet åbnet for biltrafikken. Dog frarådes vindfølsomme køretøjer at tage turen over broen, oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

På Øresundsbroens hjemmeside meldes motorvejen mellem Danmark og Sverige også genåbnet efter halvanden times lukning.

Der er søndag eftermiddag også en advarselsbjælke, hvor bilister advares mod at tage turen i vindfølsomme køretøjer på grund af hårde vindstød. Varslet gælder umiddelbart frem til klokken 23.00.

Det var ventet, at broen igen ville blive åbnet for trafik i løbet af eftermiddagen på grund af aftagende vind.

Det er ikke kun på Øresundsbroen, at vinden driller.

På både Svendborgsundbroen og Langelandsbroen bliver vindfølsomme køretøjer frarådet at tage turen over vandet. Den kraftige vind ventes her først at aftage i løbet af aftenen.

/ritzau/