Kranium fundet i nordsjællandsk sø er et arkæologisk fund

Nordsjællands Politi har fået svar fra retstekniske undersøgelser af kranium, som 12-årig dreng opdagede.

Et kranium, som mandag aften blev fundet i Buresø i Nordsjælland, viser sig at være af meget ældre dato, oplyser politiet torsdag. Der er tale om et arkæologisk fund, lyder det.

Politiet rykkede ud, da man var blevet alarmeret af en kvinde, efter at en dreng på 12 år under snorkeldykning havde gjort fundet.

Som opfølgning sendte politiet professionelle dykkere ud i Buresø tirsdag, og torsdag er der kommet et foreløbigt svar på de retstekniske undersøgelser.

Og alt tyder altså på, at kraniet stammer fra en meget gammel sag. "Intet yderligere herfra", lyder meldingen fra Nordsjællands Politi torsdag på Twitter.

Finderen blev i første omgang noget berørt, rapporterer Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Det er lidt uhyggeligt, og jeg blev lidt bange for, at der kom et skelet op, da jeg dykkede igen, fortæller 12-årige Tobias Hedberg Christiansen til avisen.

Først troede den unge dykker, at han havde fået fat i noget gammelt jern, da han dykkede i 160-170 centimeters dybde for enden af en badebro.

Han fandt også en den nederste del af en nakke med hvirvel, som politibetjentene ligeledes tog med til nærmere undersøgelse.

/ritzau/