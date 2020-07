Krav om op til fire års fængsel til Brittas datter

Britta Nielsens tre børn skal idømmes flere års fængsel, hvis det står til anklager.

Der er krav om op mod fire års fængsel til den ene af svindeldømte Britta Nielsens tre børn.

Det har anklager Lisbeth Jørgensen torsdag fortalt i Retten i Glostrup.

Hun kræver en fængselsstraf på mellem tre et halvt år og fire års fængsel til datteren Samina Hayat og en straf på mellem halvandet og to år til datteren Jamilla Hayat.

Sønnen skal straffes med mindst tre års fængsel, lyder det.

Britta Nielsen blev i februar dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, og hendes tre børn er blevet tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i pengene.

33-årige Samina Hayat er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner, 36-årige Jamilla Hayat er tiltalt for beløb på knap 3,5, og sønnen er tiltalt for knap 10,7 millioner kroner.

De nægter sig alle skyldige.

Anklager Lisbeth Jørgensen fortæller, at hun i kravet til straffen har lagt vægt på, at børnene har fået forskellige beløb.

- Selvfølgelig skal man lægge vægt på de beløb, som de hver især har fået. Man skal samtidig lægge vægt på, at det er foregået i rigtigt lang tid. De har haft rigtigt mange muligheder for at sige stop, siger hun og tilføjer:

- Pengene er brugt.

Anklageren mener ikke, at man kan forvente, at nogen af de tre børn skulle have meldt deres mor, Britta Nielsen, der svindlede Socialstyrelsen for 117 millioner kroner.

- Vi kan ikke forvente, at de på grund af denne her mistanke burde have anmeldt moren, men man kunne forvente, at de havde takket nej til de her penge, på grund af tvivl om at de var kommet på ulovlig vis, siger hun.

Den 40-årige søn er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno - over 1000 fotos og filmsekvenser - som er fundet på hans computer og på en harddisk.

Den del bør isoleret set føre til en fængselsstraf på 60 dages fængsel, mener anklageren, mens kravet om de mindst tre års fængsel gælder for anklagen om groft hæleri. Sønnen nægter også anklagen om børneporno.

Senere torsdag skal den første af forsvarerne - Samina Hayats forsvarer - komme med sit syn på sagen. Fredag er de to sidste forsvarsadvokaters tur. Dommen ventes 9. juli.

/ritzau/