Udskældt politidirektør stopper på Bornholm

Efter en måneds sygemelding har Kit Claudi Grøn-Iversen valgt at forlade sin stilling som politidirektør.

Politidirektør på Bornholm Kit Claudi Grøn-Iversen fratræder sin stilling efter aftale med Rigspolitiet.

Det skriver netmediet Bornholm.nu.

Bornholms Politi bekræfter over for Ritzau, at politidirektøren stopper.

- Efter gensidig aftale med Rigspolitiet har Kit Claudi Grøn-Iversen besluttet at fratræde sin stilling, siger kommunikationsmedarbejder ved Bornholms Politi Eva Bondegaard.

Den nu forhenværende politidirektør har været sygemeldt siden 30. januar.

Under sygemeldingen har Frits Kjeldsen varetaget hendes arbejde. Han kom fra en stilling som stabschef hos Østjyllands Politi og vil fungere som politidirektør på Bornholm, indtil der findes en varig afløser.

- Han fortsætter indtil videre, og så vil stillingen som politidirektør blive slået op i den nærmeste fremtid, siger Eva Bondegaard.

Kit Claudi Grøn-Iversens sygemelding blev indgivet i slutningen af januar, efter at medarbejdere ved Bornholms Politi i et brev til Rigspolitiet havde klaget over politidirektørens ledelsesstil.

- Motivationen og trivslen hos medarbejderne er i frit fald, stod der i brevet ifølge B.T., som har fulgt sagen tidligere.

- Utilfredshed og frustration over gentagne eksempler på uhensigtsmæssige, autoritære beslutninger og dispositioner præger hverdagen, lød det videre.

I brevet blev Kit Claudi Grøn-Iversen beskyldt for at skælde medarbejdere ud i fuld offentlighed og for at have en "diktatorisk ledelsesform".

Hvorvidt der var en sammenhæng mellem medarbejdernes utilfredshed og politidirektørens sygemelding, vides dog ikke.

Det fremgår heller ikke, hvorfor Kit Claudi Grøn-Iversen har valgt helt at forlade sin stilling hos Bornholms Politi.

Da hun blev kritiseret af sine ansatte i politikredsen på Bornholm, var det var ikke første gang, at Kit Claudi Grøn-Iversen var i modvind.

Inden hun i maj 2018 rykkede til Bornholm, var hun chef for Fyns Politi.

Her tiltrådte hun i 2015, men allerede året efter valgte Fyns Politiforening at udtrykke mistillid til hende og helt afbryde samarbejdet. Foreningen repræsenterede 600 betjente.

Også hos Fyns Politi var de underordnede utilfredse med den ledelsesstil, som Kit Claudi Grøn-Iversen stod for.

