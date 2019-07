Krysantemumbombe kastet ind i Vestre Fængsels gård

I Vestre Fængsels gård blev der fredag morgen fundet en krysantemumbombe. Politi leder efter gerningsmænd.

En krysantemumbombe, der ikke var antændt, er natten til fredag kastet over muren til Vestre Fængsel. Det fortæller Henrik Svejstrup, vagtchef ved Københavns Politi.

Københavns Politi modtog omkring klokken 05.30 fredag en anmeldelse fra fængslet om, at det havde fundet en ikke-antændt bombe i fængslets gård. Lidt efter klokken 09.00 er politiet på stedet, hvor krysantemumbomben skal fjernes.

- Krysantemumbomber er ikke helt ufarlige, men ingen har været i fare, siger Henrik Svejstrup.

Ifølge vagtchefen bliver bomberyddere formentlig tilkaldt, så de kan assistere med at få krysantemumbomben væk på sikker vis. Han forventer, at den er flyttet væk fra fængslet inden klokken 10.30:

- Så kan de bruge deres gård igen.

Politiet ved endnu ikke, hvem der står bag hændelsen. I løbet af fredag foretager politiet undersøgelser på stedet, i håb om at finde ud af hvornår bomben er kastet over muren, og hvem der står bag.

Blandt andet vil Københavns Politi tjekke, om videomateriale kan bidrage til opklaring.

Ifølge Henrik Svejstrup er det ikke ualmindeligt, at der kastes ting over muren ind til Vestre Fængsel. Det er dog atypisk, at der er fundet en krysantemumbombe. Typisk er det telefoner og cigaretter, som ryger over muren.

/ritzau/