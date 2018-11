Kurt Beier Transport afviser menneskehandel i chauffør-sag

Center vurderer, at chauffører i dansk vognmandsfirma var udsat for menneskehandel. Firmaet afviser.

Vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport afviser at have medvirket til menneskehandel.

Det skriver firmaets administrerende direktør, Karsten Beier, i en pressemeddelelse.

Onsdag har Center mod Menneskehandel, der hører under Socialstyrelsen, ellers meddelt, at det vurderer, at 26 udenlandske chauffører i firmaet har været udsat for menneskehandel.

- Jeg må skarpt afvise enhver påstand om, at Kurt Beier Transport har medvirket til menneskehandel, skriver direktør Karsten Beier.

- Den vurdering må alene stå for Center mod Menneskehandels regning. Jeg noterer mig da også med tilfredshed, at politiet opererer med helt andre kriterier, lyder det videre.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at det ikke har sigtet nogen i sagen, og politiet understreger, at centret og politiet har meget forskellige udgangspunkter i sagen.

For politiets vedkommende er der tale om efterforskning af en mulig overtrædelse af straffeloven, mens Center mod Menneskehandel arbejder ud fra definitionerne i FN's Palermoprotokol mod menneskehandel fra 2000, som Danmark tiltrådte i 2003.

Det var Fagbladet 3F, der afslørede forholdene.

På flere billeder fra lejren, hvor chaufførerne holdt til, fik man indtrykket af kummerlige forhold, og samtidig kom det frem, at flere af de filippinske chauffører blev betalt helt ned til 15 kroner i timen.

Allerede tirsdag undskyldte direktøren sagen over for DR, men han afviste samtidig, at firmaet har brudt loven. Og i den skriftlige kommentar onsdag skriver direktøren desuden:

- Vi har beklaget de utilstrækkelige indkvarteringsforhold for vores filippinske chauffører, og det er der blevet rettet op på.

- Hvad angår lønforholdene, betaler vi vores chauffører det samme - måske endda lidt mere - end andre virksomheder, der også benytter arbejdskraft fra lande uden for EU, skriver Karsten Beier.

Firmaet afviser at have begået noget strafbart, understreger deres advokat Anders Németh.

- Masser af virksomheder - inklusiv Kurt Beier Transport - kan i en masse sammenhænge have anledning til at undskylde forskellige forhold, der kan gøres bedre.

- Men det er bestemt ikke ensbetydende med, at undskyldningen dækker over, at der er begået strafbare forhold, siger han.

Center mod Menneskehandel har lavet sin vurdering på baggrund af interviews med de 22 filippinske og fire srilankanske chauffører, som var ansat i Kurt Beier Transport.

