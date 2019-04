Kvinde aflyttede nabo ulovligt - men slipper for straf

Retten i Næstved kender en 48-årig kvinde skyldig i at aflytte sin nabo, men hun slipper for straf.

En 48-årig kvinde er kendt skyldig i ulovligt at have aflyttet sin nabo i jagten på Emilie Meng, der forsvandt i 2016. Det har Retten i Næstved afgjort.

Dog påpeger retsformanden, at den forskyldte straf bortfalder.

I 2016 tog det overhånd for en kvinde fra Korsør, da hun var helt overbevist om, at hendes 69-årige nabo holdt forsvundne Emilie Meng fanget.

Kvinden borede flere huller i muren til nabohuset, hvorefter hun tog mursten ud og satte optageudstyr op. Så kunne hun optage og aflytte samtaler fra huset.

Retten påpeger, at politiet var opmærksom på, at kvinden foretog aflytningerne og ikke påpege, at det muligvis var forkert.

/ritzau/