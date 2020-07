Kvinde alvorligt kvæstet efter eksplosionsbrand på bad

En kvinde var ved at gøre rent på sit badeværelse, da der tilsyneladende opstår en eksplosionslignende brand.

En stærkt forbrændt kvinde er torsdag aften blevet kørt med politieskorte til Rigshospitalets traumecenter.

Det oplyser David Borchersen, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

- Vi får klokken 18.31 en anmeldelse om, at der løber en nøgen kvinde rundt på en vej i Lyngby og skriger. Da vi kommer frem, kan vi ganske korrekt se en kvinde uden tøj på, og hun er stærkt forbrændt på underkroppen, siger han.

Vagtchefen oplyser, at der formentlig er tale om en ulykke. Kvinden gjorde rent på sit badeværelse, da der opstår en eksplosionslignende brand.

Hendes skader skulle være alvorlige, og det er ikke sikkert, at hun overlever den voldsomme forbrænding.

Der er tale om en 24-årig kvinde. Hendes pårørende er endnu ikke underrettet, da hun er fra udlandet og ikke umiddelbart har nogen herboende pårørende.

Politiet er torsdag aften ved at undersøge, hvilke kemikalier hun brugte i forbindelse med rengøringen for at opklare årsagen til branden.

/ritzau/