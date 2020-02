Kvinde anmelder røveri og overgreb på bordel i Viborg

Politiet efterforsker et røveri, hvor tre mænd truede en kvinde på et bordel til at udlevere værdier.

En 28-årig kvinde har natten til onsdag anmeldt et røveri begået på et bordel på Holstebrovej i Viborg.

Ved røveriet blev hun truet med en pistol og en kniv og udsat for et seksuelt overgreb.

Det oplyser vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Tre mænd slap væk fra stedet med kontanter i form af euro og en mobiltelefon, og de er alle onsdag morgen på fri fod.

Kvinden har forklaret, at en af mændene tvang hende til at udføre oralsex.

- Hun overnattede i huset og var alene, da de tre mænd ringede på, og hun åbnede døren, fortæller Lars Even.

Politiet modtog anmeldelsen om røveriet klokken 03.36.

Der er onsdag morgen endnu ikke lavet en egentlig afhøring af kvinden. Derfor kan politiet ikke give et præcist signalement af gerningsmændene.

Dog menes gerningsmændene at være 20 til 25 år, den ene er afrikansk af udseende, mens de to andre beskrives som arabisk af udseende.

