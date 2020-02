Kvinde blev beskudt i ekskærestens bil som blev gps-sporet

To unge mænd er kendt skyldige i drabsforsøg i sag om skud ved sygehus, men en tredje frikendes og løslades.

To mænd står bag et skyderi mod en kvinde, der blev beskudt, da hun befandt sig i en bil ved Slagelse Sygehus.

På bilen var der monteret en gps-tracker, uden at kvinden eller bilens ejer vidste det.

Kvinden blev ikke ramt.

Et enigt nævningeting i Retten i Næstved har fredag morgen fundet de to mænd, der er 22 og 20 år, skyldige i drabsforsøg i forbindelse med skyderiet. En tredje mand på 19 år, er blevet frifundet for drabsforsøg og løsladt.

Det oplyser retten på sin hjemmeside.

Skyderiet fandt sted 18. februar sidste år på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus. Der blev afgivet mindst fem skud mod bilen.

Ifølge retten blev skuddene affyret med to pistoler i retning af og i højde med kvindens hoved og overkrop i en afstand på tre til fire meter.

Under sagen er det ifølge det regionale medie sn.dk kommet frem, at kvinden ikke normalt kørte i bilen, som der blev skudt imod. Hun havde lånt bilen af sin ekskæreste.

I afgørelsen af sagen lægger nævningetinget vægt på, at de to mænd ifølge kvindens forklaring var gerningsmænd til skyderiet, og at de to mænd og bilens ejer var involveret i en konflikt.

Derudover lagde nævningetinget vægt på, at den ene af de to mænd i perioden omkring skyderiet brugte en mobiltelefon, der var blevet benyttet til at aflæse positioner på gps-trackeren.

Desuden blev der fundet krudtpartikler og dna, som svarer til den anden af de to mænds dna, på en skimaske og nogle handsker i den bil, som de to gerningsmænd menes at være kørt i på gerningstidspunktet.

Senere fredag skal retten afgøre, hvad straffen til de to dømte skal være.

Ifølge TV2 Øst går anklager Susanne Bluhm efter at få de to mænd idømt fængsel i 12 år.

/ritzau/