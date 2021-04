Kvinde blev fundet død efter brand - mand sigtet for drab

En 18-årig mand er sigtet for drab på den 18-årig kvinde, der blev fundet død efter en brand i Vordingborg.

En 18-årig mand er sigtet for drabet på en 18-årig kvinde, der blev fundet død efter en brand i Vordingborg.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Natten til lørdag måtte politiet rykke ud med brandvæsen, da der klokken 01.27 blev anmeldt en brand i en lejlighed på Kirsebærplantagen i Nyråd - cirka to kilometer fra Vordingborg på Sydsjælland.

Politi og brandvæsen ankom til en overtændt lejlighed. Det var ikke nødvendigt at evakuere nogen fra bygningen, men politiet måtte dog sparke døren til nabolejligheden ind for at være sikker.

I lejligheden, hvor branden startede, fandt politiet dog en omkommen person. Personen er senere blevet identificeret som en 18-årig kvinde. De pårørende er blevet underrettet, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Ved nærmere kriminaltekniske undersøgelser fandt politiet desuden ud af, at kvinden var blevet stukket flere gange med en kniv.

Det ledte til, at en 18-årig mand lørdag klokken 12.10 blev anholdt og sigtet for at have dræbt kvinden. Manden erkender at have været i lejligheden, men politiet oplyser ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Politiet skriver heller ikke noget om, hvorvidt de to unge mennesker kendte hinanden på forhånd. Det står heller ikke umiddelbart klart, om politiet mener, at branden er påsat, og i så fald om den 18-årige er mistænkt i det forhold.

- Der resterer fortsat en del undersøgelser for at klarlægge hændelsesforløbet, og derfor kan der ikke oplyses nærmere detaljer på nuværende tidspunkt, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Manden forventes fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Næstved søndag. Politiet vil begære dørene lukkede af hensyn til den fortsatte efterforskning i sagen.

/ritzau/