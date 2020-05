Kvinde dræbte sin kæreste med adskillige knivstik

En 56-årig kvinde er i Vestre Landsret idømt 12 års fængsel for drabet i den vestjyske by Tim.

En nu 56-årig kvinde fik ikke noget ud af at anke en dom på 12 års fængsel for drabet på sin kæreste.

Onsdag har Vestre Landsret stadfæstet dommen fra Retten i Herning, oplyser landsretten på sin hjemmeside.

Den 27. januar sidste år blev 55-årige Tommy Torben Rasmussen fundet død i parrets fælles hjem på Fresiavej.

Han blev fundet med flere knivstik på kroppen - blandt andet havde han en 15 centimeter dyb flænge i maven.

Det var kvinden selv, der ringede til alarmcentralen og fortalte, at hun havde stukket sin kæreste to gange med kniv.

Laila Ringholm Andersen blev anholdt på stedet og sigtet for drabet.

I døgnet op til drabet havde hun ringet til politiet adskillige gange, hvor hun fortalte, at hendes samlever havde brækket hendes finger og stjålet hendes scooter.

Desuden truede hun med at slå Tommy Torben Rasmussen ihjel, hvis de ikke kom og hentede ham.

Men siden trak Laila Ringholm Andersen sin tilståelse tilbage.

I både by- og landsret forklarede hun, at kæresten måtte have skåret og stukket sig selv.

Det troede retten ikke på og idømte hende 12 års fængsel, som er udgangspunktet, når man dømmes for drab, og der hverken er formildende eller skærpende omstændigheder.

/ritzau/