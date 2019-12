Kvinde er anholdt i sag om mistænkeligt dødsfald på Amager

Københavns Politi har anholdt en kvinde for at undersøge, om hun har anpart i et dødsfald på Amager.

Politiet har anholdt den kvinde, der i tirsdags fandt en død mand i en lejlighed på Amager.

Det sker for at finde ud af, om kvinden er gerningsmand til et drab af manden, fortæller Leif Hansen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

- Vi er nødt til at undersøge, om hun har nogen anpart i den her handling.

- Det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, om hun har, så hun er foreløbigt bare mistænkt, siger vagtchefen.

Den anholdte kvinde kontaktede tirsdag sociolansen, der formidler blandt andet kontakt mellem socialt udsatte og relevante sundheds- og socialtilbud.

Til sociolansen fortalte kvinden, at der lå en død mand i en lejlighed på et opholdssted for socialt udsatte i Vermlandsgade på Amager.

Herefter blev sagen anmeldt lidt over middag til politiet.

/ritzau/