Kvinde er dræbt af skud i den vestlige del af Stockholm

For anden gang på knap to døgn er en kvinde dræbt af skud i Sverige. Denne gang i det vestlige Stockholm.

En kvinde er blevet dræbt af skud i Vällingby i den vestlige del af Stockholm.

Det oplyser svensk politi onsdag morgen ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet fik omkring klokken 01.30 natten til onsdag anmeldelser om "skudlignende lyde" i området.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet blev den nu afdøde kvinde efterfølgende kørt på hospitalet, men hendes liv stod ikke til at redde.

Et vidne fortæller til avisen, at der blev affyret mindst tre skud fra et automatvåben. Billeder, som den svenske avis er i besiddelse af, viser angiveligt, at mindst to skud blev affyret ind i en lejlighed.

Der er ingen anholdte i sagen, skriver TT.

Både Aftonbladet og den svenske avis Expressen er i besiddelse af oplysninger om, at politiet søger to maskerede gerningsmænd.

Expressen skriver, at de skal være flygtet i en mørk bil.

Det er dog ikke oplysninger, som politiet tirsdag morgen vil bekræfte.

- Der cirkulerer som altid mange informationer, men det her er ikke noget, som vi kan kalde for bekræftede oplysninger. Men der findes oplysninger om, at en bil har forladt området, siger Anna Westberg fra svensk politi.

Det formodede gerningssted er afspærret, politiet har foretaget tekniske undersøgelser, og man er gået fra dør til dør i området.

Det er anden gang på under to døgn, at en kvinde i Sverige er blevet dræbt af skud. Mandag formiddag blev en 31-årig kvinde dræbt af skud på åben gade i Malmø. Med sig havde hun sit spædbarn, der ikke kom noget til.

En 19-årig mand er anholdt og mistænkt for at medvirke til drabet i Malmø. Han erklærede sig tirsdag uskyldig.

Han kaldte samtidig den ugerning, han mistænkes for, for "afskyelig".

- Han synes, det er en afskyelig handling, som han ikke har medvirket til. Mit håb er, at han ikke behøver at sidde varetægtsfængslet længe, lød det tirsdag fra den mistænktes forsvarsadvokat ifølge TT.

/ritzau/