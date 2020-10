Kvinde er dræbt i soloulykke på Fyn

Vidner gav førstehjælp til forulykket bilist ved Morud, men kvindens liv stod ikke til at redde.

En kvinde har tirsdag formiddag mistet livet i en trafikulykke på Rugårdsvej øst for Morud, oplyser Fyns Politi.

Der er tale om en soloulykke, oplyser vagtchefen.

Myndighederne fik meldingen lige efter klokken 11. Vidner så den forulykkede bil, stoppede op og gav kvinden førstehjælp, men hun blev senere erklæret død.

Den dræbte, som var fra lokalområdet, var i 70'erne.

Først på eftermiddagen har politiet ikke viden om, hvordan det gik til, at bilen kørte galt. En bilinspektør blev kaldt ud for at foretage undersøgelser.

Som følge af ulykken blev Rugårdsvej spærret for trafik i begge retninger.

/ritzau/