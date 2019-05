Kvinde får samfundstjeneste for at vise drabsvideo

Retten i Næstved har dømt kvinde på 29 år for at dele uhyggelige billeder.

En kvinde er af Retten i Næstved blevet idømt for at dele en video, hvor man ser drabet på en ung dansk kvinde i Marokko i december, oplyser anklagemyndigheden mandag.

Straffen er fastsat til fængsel i tre måneder, som dog er gjort betinget af, at hun udfører samfundstjeneste i 80 timer.

Den dømte er en kvinde på 29 år. Hun er ikke tidligere straffet. Hun tilstod lovovertrædelsen, oplyser anklagemyndigheden i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Landet over er en række personer blevet sigtet af politiet for at distribuere videoen fra forbrydelsen.

Under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko blev to unge kvinder overfaldet og dræbt. Ofrene var den 24-årige Louisa Vesterager Jespersen, der stammede fra Ikast, og den 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland i Norge.

/ritzau/